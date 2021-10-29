Новую льготу для пенсионеров-водителей предложили ввести в Госдуме

Пенсионеров, у которых есть машина с мощностью двигателя до 150 «лошадей», нужно освободить от транспортного налога. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Своей идеей он поделился с главой Минтруда России Антоном Котяковым в письме.

Парламентарий напомнил, что власти регионов могут самостоятельно решать вопрос об освобождении пенсионеров от транспортного налога. По его словам, в соседних субъектах могут действовать неравные условия: в одном пенсионеры не платят за машину ничего, а в другом — перечисляют половину от суммы. Сухарев отметил, что в маленьких населенных пунктах, где не ходит транспорт, без машины не обойтись.

«Прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил», — приводит RT текст письма Сухарева.

Ранее Сухарев предложил мотивировать российских работодателей брать в штат больше пожилых людей и людей с ограниченными возможностями снижением налога на прибыль.