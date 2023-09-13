Транспорт 13 сентября 2023, 13:59 Новую конечную станцию автобусов открыли у МЦД Остафьево Ликсутов: конечную станцию автобусов и электробусов открыли у МЦД Остафьево Мосгортранс

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Новую конечную станцию автобусов и электробусов открыли у МЦД Остафьево. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

На станции расположили 12 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов. Отсюда уже начал ходить новый электробусный маршрут 906.

Мы возводим удобные конечные станции для автобусов и электробусов для безопасной и бесперебойной работы наземного городского транспорта по поручению Сергея Собянина. Максим Ликсутов

Ликсутов уточнил, что конечная станция будет обслуживать маршруты в Новой Москве и сможет принимать более 70 автобусов и электробусов большого класса в сутки. Ее емкость обусловлена перспективой застройки в ТиНАО и развитием маршрутной сети.

Здание станций также обеспечит комфортное пребывание для водителей. В нем разместили раздельные комнаты отдыха для мужчин и женщин, медпункт, санузлы и душевые комнаты, а также столовую.

Ранее ремонт трамвайных путей начался в центре Москвы.