Новую функцию получили автомобили Renault в России

Французский автомобилестроитель Renault запустил новые подключаемые сервисы Renault Connect для своих моделей на российском рынке. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.

Отмечается, что с помощью этого сервиса владельцы смогут управлять дистанционно некоторыми функциями машины через смартфон. В частности, речь идет о запуске двигателя, регулировке температуры в салоне и блокировке центрального замка.

По данным издания, опция доступна для таких моделей, как внедорожники Renault Kaptur и Renault Duster, а также для кросс-купе Renault Arkan.