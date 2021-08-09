Новую электронную систему мониторинга такси ввели в Москве

В Москве и области начала работать электронная система мониторинга такси. О том, как нововведение скажется на жизни людей, рассказал LIFE.

Последние несколько месяцев в Москве и Подмосковье действует информационная система «Аналитика работы такси» (КИС АРТ). Пока программа работает в тестовом режиме. Каждому водителю присваивается индивидуальный цифровой профиль (ID). Получение персонального ID происходит через портал госуслуг.

Новая система будет собирать информацию о медосмотрах и путевых листах, техосмотрах автомобиля, а также другие ключевые данные. Кроме того, программа будет контролировать количество рабочих часов и не допускать переработки свыше 40 часов в неделю.

Такой подход поможет снизить количество нелегалов, фальшивых документов и нарушений со стороны водителей. Однако такое решение оценили не все водители.

«Я работаю на собственной машине, которую купил в кредит, и если через восемь часов, проведенных за рулем, мне будет блокироваться допуск к заказам, то я не смогу зарабатывать достаточно для того, чтобы гасить кредитные платежи и приносить еще что-то для своей семьи», — рассказал водитель «Яндекс.Такси» Роман Широков.

Заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин все же назвал введение новой системы хорошим решением. По его словам, для многих пассажиров приоритетом является их безопасность.