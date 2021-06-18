Новую дорогу построят в Ленинградской области к ноябрю
Новую дорогу построят в Ленинградской области. Затраты на строительство составят около 300 миллионов рублей. Дорога соединит между собой два участка Южно-Волхонской дороги с Петербургским шоссе. Об этом сообщило агентство «Невские новости».
Подрядчиком назначили компанию «Трест». Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. Протяженность дороги должна составить 1,5 километра.
Завершить строительство компанию должна к ноябрю этого года. Запустить движение планируется до конца 2021 года.