Новую дорогу построят в Ленинградской области к ноябрю

Новую дорогу построят в Ленинградской области. Затраты на строительство составят около 300 миллионов рублей. Дорога соединит между собой два участка Южно-Волхонской дороги с Петербургским шоссе. Об этом сообщило агентство «Невские новости».

Подрядчиком назначили компанию «Трест». Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. Протяженность дороги должна составить 1,5 километра. Завершить строительство компанию должна к ноябрю этого года. Запустить движение планируется до конца 2021 года.