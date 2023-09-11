Транспорт 11 сентября 2023, 15:22 Новую дорогу от Троицка до Щербинки достроили в Новой Москве Мэр Москвы Собянин открыл дорогу от Троицка до Щербинки в ТиНАО Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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В Новой Москве достроили дорогу от Троицка до Щербинки. Она позволит добраться из одного городского округа в другой за 20 минут. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«С открытием этой трассы мы завершили формирование единой транспортной связи от Варшавского через Калужское и Киевское до Минского шоссе длиной порядка 40 километров», — подчеркнул он.

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Собянин добавил, что от Троицка до станции МЦД-2 Остафьево будут курсировать электробусы. Также на трассе построили мост через реку Десну, путепровод и эстакаду.

«Дорога стала еще одним дублером МКАД, ЦКАД и перспективной магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе», — заключил Собянин.

Кроме этого, отдельное внимание уделили озеленению. Вокруг обустроили 56 гектаров газонов, высадили почти 50 тысяч растений. На протяжении 3,5 километра дороги установили защитные экраны. Также построили большой водовод от Калужского до Варшавского шоссе.

Ранее стало известно, что современный переход через железную дорогу в Раменском откроют в конце сентября.