Транспорт 12 сентября 2023, 11:48 Новокутузовский тоннельный комплекс отремонтировали в Москве Капремонт Новокутузовского тоннельного комплекса завершили на западе Москвы Пресс-служба городского хозяйства Москвы

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На пересечении Третьего транспортного кольца (ТТК) и Кутузовского проспекта полностью завершили ремонт двух основных и четырех второстепенных тоннелей. Это крупнейшая многоуровневая транспортная развязка, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

«С момента ввода в эксплуатацию в 2000 году его ни разу капитально не ремонтировали. Из-за интенсивного движения и погодных факторов возникли повреждения стен и перекрытий, что могло негативно повлиять на безопасность движения», — рассказал он.

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В ходе работ специалисты восстановили их целостность, заменили старую облицовку на металлокерамическую, а также обновили системы пожаротушения, освещения и многие другие.

При ремонте использовали только отечественные материалы, подчеркнул Бирюков. Работы спланировали так, чтобы не закрывать полностью движение в тоннельном комплексе.

Ранее стало известно, что новые дороги и мосты начали строить в 14 округах Подмосковья.