Транспорт 27 декабря 2023, 14:38 Новогодний «вязаный» поезд начал курсировать в московском метро Новогодний «вязаный» поезд запустили на Кольцевой линии метро в Москве Anton Belitsky/Global Look Press

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Ярко-красный новогодний поезд, оформленный вязаными узорами, начал курсировать по Кольцевой линии московского метро. Об этом сообщил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

Поверхность вагонов обшили специальной пленкой и украсили объемными декоративными элементами, создающими иллюзию вязаной пряжи. Работа по прикреплению необычного убранства к поезду заняла несколько дней.

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«Приглашаем прокатиться в праздничных составах во время новогодних каникул», — добавил Ликсутов.

Накануне в московском метро прошел флешмоб Дедов Морозов. Сто волшебников в красных шубах проехали по пяти линиям, включая БКЛ, МЦД-4, МЦК, Кольцевую и Калужско-Рижскую, и станцевали зажигательный танец на станции «Нижегородская».