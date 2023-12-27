27 декабря 2023, 14:38
Новогодний «вязаный» поезд начал курсировать в московском метро
Новогодний «вязаный» поезд запустили на Кольцевой линии метро в Москве
Ярко-красный новогодний поезд, оформленный вязаными узорами, начал курсировать по Кольцевой линии московского метро. Об этом сообщил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.
Поверхность вагонов обшили специальной пленкой и украсили объемными декоративными элементами, создающими иллюзию вязаной пряжи. Работа по прикреплению необычного убранства к поезду заняла несколько дней.
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«Приглашаем прокатиться в праздничных составах во время новогодних каникул», — добавил Ликсутов.
Накануне в московском метро прошел флешмоб Дедов Морозов. Сто волшебников в красных шубах проехали по пяти линиям, включая БКЛ, МЦД-4, МЦК, Кольцевую и Калужско-Рижскую, и станцевали зажигательный танец на станции «Нижегородская».
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