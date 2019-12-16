Новогодние поезда начали курсировать в столичном метро

Сейчас праздничные поезда можно встретить на Арбатско-Покровской, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях. До конца года должны появиться еще несколько подобных составов. «Сюрпризом для пассажиров станут объявления станций и поздравления, звучащие в новогодних поездах. Они записаны известными российскими актерами и исполнителями», — отметили в пресс-службе метрополитена.

Пассажиров поздравят Александр Розенбаум, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Олег Газманов, Надежда Бабкина и Сергей Мазаев, написала газета «Известия».

Также в пресс-службе рассказали, самый брендированный праздничный поезд начнет курсировать чуть позже. Известно, что он будет украшен гирляндами, снежинками, снегирями и пышными еловыми ветвями.