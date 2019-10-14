Новое покрытие и разметка. Более 80 дорог отремонтировали в Наро-Фоминске

В городском округе Наро-Фоминск завершили ремонт региональной сети автодорог. Асфальтобетонное покрытие заменили на 28-и участках. Их протяженность — более 60 километров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новые покрытие, обочины и разметка появились на дороге Наро-Фоминск — Каменское — Зинаевка с 4,7 по 7 километр, с 8,9 по 10,2 километра, с 11,9 по 14 километр и с 16,4 по 18,5 километра. Также отремонтировали: Атепцево — Ерюхино с 0 по 0,9 километра, Пашково — Головково — Юматово с 0 по 2,5 километра, Наро-Фоминск — Новоникольское — Васильчиново с 1 по 1,5 километра и с 3,7 по 5,8 километра, Верея — Медынь — Вышегород с 0 по 10,4 километра, Макаровка — Шустиково — Васькино с 0 по 6,4 километра и с 8,6 по 12,6 километра и других.

Всего в округе отремонтировали 78 дорог общей протяженностью свыше 88 километров, из них 50 участков дорог муниципального значения. По итогам голосования жителей на портале «Добродел» в основную программу ремонта были включены 29 участков. Среди местных дорог новое покрытие появилось на улицах: Волочаевская, Сиреневая, Механизаторов, Остаровского, Победы, Июльская, Чкалова, Энгельса, Некрасова, Березовая Аллея в Апрелевке. Кроме этого, ремонт завершили на улицах Первомайская, Верхняя и Восточная в городе Верея; улицах Современная, Кольцевая, Окружная, Брянская, Комсомольская, Шелковиков в Наро-Фоминске, а также в деревнях Слизнево, Чичково, Волчейки, Сырьево и других населенных пунктах.

Источник фото: Минтранс МО

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Помимо этого, дорожное покрытие заменили на вокзальной площади в Верее. Ежедневно автовокзал обслуживает порядка одной тысячи пассажиров на девяти маршрутах. Также отремонтировали территорию Селятинского отделения Наро-Фоминской районной больницы № 2.