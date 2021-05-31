Новое поколение Lada Niva выпустят в 2024 году

Отечественный автомобилестроитель «АвтоВАЗ» намерен выпустить в 2024 году новое поколение внедорожника Lada Niva. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на профильные СМИ.

По данным издания, модель оснастят 1,8-литровым бензиновым движком мощностью 122 «лошадки» и турбированным 1,3-литровым агрегатом Renault. Турбированный двигатель будет сочетаться с вариатором, а бензиновый — с шестиступенчатой «механикой» или вариатором Jatco. Также модель получит систему полного привода с понижающим рядом передач и высокий клиренс.

В ограниченный период, несмотря на трудности, нам удалось вовремя запустить новые продукты. Мы продемонстрировали нашу устойчивость и мотивацию в эти трудные времена COVID-19 и кризиса цепочки поставок. Сейчас реализуются новые и более сложные проекты. Необходимо сохранить тот же уровень мотивации и профессионализма, чтобы добиться успеха», — поделился исполнительный вице-президент «АвтоВАЗа» по инжинирингу Кура Сельчук.

На прошлой неделе YouTube-блогер Дэвид Джонс изготовил модель Lamborghini из картона и продал ее более чем за 10 тысяч долларов. Вырученные деньги он отдал детской больнице Starship, где лечился от рака в 14-летнем возрасте.