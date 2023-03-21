Транспорт 21 марта 2023, 23:57 Новое поколение Hyundai Solaris презентовали в Индии

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Седан Hyundai Verna из семейства Hyundai Solaris представили в Индии. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на «Авторевю».

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Длина новой модели составила 4535 миллиметра. Вместительность багажника выросла до 528 литров. Машина обладает климат-контролем, регулировкой руля по вылету, мягкой отделкой передней панели и дверей. Автомобиль имеет два варианта бензиновых двигателей — мощностью 115 лошадиных сил и мощностью 160 лошадиных сил.