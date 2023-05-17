Транспорт 17 мая 2023, 10:20 Новое поколение фургона Tourneo Courier представили в Копенгагене

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Компания Ford представила новое поколение пассажирской версии фургона Transit Courier ― Tourneo Courier. Презентация автомобиля состоялась накануне в Копенгагене, написали «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

Машина оснастили двигателем объемом один литр и мощностью 125 лошадиных сил в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. В будущем в линейке силовых установок появится электромотор мощностью 136 лошадиных сил.

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Пассажирский фургон будут продавать в трех комплектациях: Active, Trend и Titanium. Электрическая версия Tourneo Courier выйдет в 2024 году и будет называться E-Tourneo Courier.