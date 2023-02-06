Транспорт 06 февраля 2023, 17:38 Новое кросс-купе Changan появится на российском рынке

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На российском рынке начнут продавать китайский купе-кроссовер Changan CS85. Автомобили будут доставлять в Россию по параллельному импорту, написал Autonews.

Создатели кроссовера оснастили его двухлитровым бензиновым мотором мощностью 233 лошадиных сил, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, камерой кругового обзора, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем, сообщили «Известия».

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В машине также имеется подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, датчик дождя, аудиосистема с восемью динамиками. Ее стоимость не будет превышать 3,5 миллиона рублей.

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