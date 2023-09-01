01 сентября 2023, 12:35
Новое электродепо «Бирюлевское» в Москве начали подключать к электросетям
Бирюков: электродепо «Бирюлевское» в Москве начали подключать к электросетям
Специалисты комплекса городского хозяйства начали работы по подключению электродепо «Бирюлевское» к электросетям. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Коммунальщики начали установку и настройку электрооборудования, проведение кабельных линий и организацию электроснабжения для обеспечения нормальной работы депо. Это позволит обслуживать поезда на БКЛ и радиальных линиях метро без проблем с электроснабжением.
В рамках проекта проложим более двух километров кабельных линий напряжением 20 киловольт, максимальная присоединенная мощность составит почти девять тысяч киловатт.
Петр Бирюков
За первое полугодие 2023 года в Москве подключили и обеспечили дополнительной мощностью более 800 объектов, включая 583 объекта транспортной инфраструктуры.
Ранее в Москве завершили монтаж эскалаторов на станции метро «Аэропорт Внуково».
РЖД
ЖКХ
Москва 2023
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