facebook_pixel
    27 августа 2021, 14:54

    Новейший поезд «Иволга 3.0» показали на «Экспо 1520»

    Наза Салех Захи, Полина Петухова

    Головной вагон электропоезда «Иволга 3.0» представили на железнодорожном салоне «Экспо 1520». Транспортное средство может разгоняться до 160 километров в час и ускоряться до одного метра на секунду в квадрате.

    В новой модификации поезда появились кресла с откидными подлокотниками. Комфорт можно увидеть и почувствовать в каждой детали. Например, под столиком и на вертикальных поручнях — крючки для личных вещей, в головном вагоне можно оставлять велосипед, а в будущем в вагонах может появиться зарядка для электросамоката.

    «Одно из ключевых правил компании „Трансмашхолдинг“: мы проектируем все по платформенно-модульному типу. Платформа подразумевает базовые проверенные технические решения, а модульность конструкций позволяет эти технические решения адаптировать», — рассказала «360» руководитель управления продуктового и технического маркетинга АО «Трансмашхолдинг» Валерия Шарафутдинова. Именно эта компания и создала «Иволгу 3.0».

    По словам Шарафутдиновой, в вагонах могут быть добавлены дополнительные места, а расположение кресел изменено. Производители задумались о многорядовой системе.

    «Нам привычнее такое встречать в самолетах. То есть то, что вы видите вокруг себя внутри наших электропоездов, полностью может адаптироваться под разные маршруты, разного пассажира и разные потребности», — отметила она.

    Надо отметить, что 95% комплектующих в поезде — российского производства. Над дизайном новой «Иволги» трудилась компания «2050.Лаб», за техническую начинку отвечал Тверской вагоностроительный завод, который входит в «Трансмашхолдинг».

    «„Иволга“ на сегодняшний день является платформой для городских электропоездов, для пригородных и рассматривается нами в том числе для экспортных проектов. В настоящее время мы начали сертификационные испытания данного поезда», — рассказал заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта, АО «Трансмашхолдинг» Александр Лошманов.

    Он отметил, что группа конструкторов продолжает сопровождение данного поезда и на сертификационных испытаниях.

    На «Экспо 1520» представлены новейшие локомотивы, вагоны, тепловозы — всего около 100 образцов. В мероприятии участвуют 70 российских и иностранных спикеров. Они делятся своими знаниями и идеями. Кроме того, на площадке проходят дебаты, подписываются соглашения.

    Любой желающий может попасть на салон 28 и 29 августа. В эти даты для гостей подготовили шоу поездов, мастер-классы и другие развлечения.