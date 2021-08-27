Новейший поезд «Иволга 3.0» показали на «Экспо 1520»

Головной вагон электропоезда «Иволга 3.0» представили на железнодорожном салоне «Экспо 1520». Транспортное средство может разгоняться до 160 километров в час и ускоряться до одного метра на секунду в квадрате.

В новой модификации поезда появились кресла с откидными подлокотниками. Комфорт можно увидеть и почувствовать в каждой детали. Например, под столиком и на вертикальных поручнях — крючки для личных вещей, в головном вагоне можно оставлять велосипед, а в будущем в вагонах может появиться зарядка для электросамоката.

«Одно из ключевых правил компании „Трансмашхолдинг“: мы проектируем все по платформенно-модульному типу. Платформа подразумевает базовые проверенные технические решения, а модульность конструкций позволяет эти технические решения адаптировать», — рассказала «360» руководитель управления продуктового и технического маркетинга АО «Трансмашхолдинг» Валерия Шарафутдинова. Именно эта компания и создала «Иволгу 3.0».

По словам Шарафутдиновой, в вагонах могут быть добавлены дополнительные места, а расположение кресел изменено. Производители задумались о многорядовой системе.

«Нам привычнее такое встречать в самолетах. То есть то, что вы видите вокруг себя внутри наших электропоездов, полностью может адаптироваться под разные маршруты, разного пассажира и разные потребности», — отметила она.

Надо отметить, что 95% комплектующих в поезде — российского производства. Над дизайном новой «Иволги» трудилась компания «2050.Лаб», за техническую начинку отвечал Тверской вагоностроительный завод, который входит в «Трансмашхолдинг».

«„Иволга“ на сегодняшний день является платформой для городских электропоездов, для пригородных и рассматривается нами в том числе для экспортных проектов. В настоящее время мы начали сертификационные испытания данного поезда», — рассказал заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта, АО «Трансмашхолдинг» Александр Лошманов.

Он отметил, что группа конструкторов продолжает сопровождение данного поезда и на сертификационных испытаниях.

На «Экспо 1520» представлены новейшие локомотивы, вагоны, тепловозы — всего около 100 образцов. В мероприятии участвуют 70 российских и иностранных спикеров. Они делятся своими знаниями и идеями. Кроме того, на площадке проходят дебаты, подписываются соглашения.

Любой желающий может попасть на салон 28 и 29 августа. В эти даты для гостей подготовили шоу поездов, мастер-классы и другие развлечения.