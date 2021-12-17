Новая ветка метро в Самаре пройдет через реку

В Самаре появится новая, третья линия метро. Такое нововведение обозначили в Генеральном плане. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Новая линия пройдет от Московского шоссе, через улицы Гагарина, Партизанскую, Верхне-Карьерную. Кроме того, оно будет пересекать реку Самару и продолжаться вдоль Южного шоссе до Долотного переулка.

Новые станции откроют рядом с пересечением Московского шоссе с улицей Гагарина и проспектом Карла Маркса, на Партизанской улице, в Толевом поселке, на пересечении Пугачевского тракта и Долотного переулка. Две станции создадут на участке метро вдоль Южного шоссе.