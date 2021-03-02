Новая ветка электрички соединит центр Екатеринбурга и аэропорт Кольцово в 2024 году. Об этом во время экскурсии по строительству деревни Универсиады-2023 сообщил первый замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский, написал сайт URA.ru.

«Сейчас решается вопрос по поводу транспорта. У нас в генплане заложены коридоры городской электрички. Она должна пройти до аэропорта, за „Сима-Лендом“ вернуться сюда (к Екатеринбург-ЭКСПО — прим. ред.), взять студентов и привезти всех на Первомайскую», — пояснил Высокинский.

Далее транспорт будет отправляться в Уральский федеральный университет (УрФУ). Как отметил Высокинский, электричка является лучшим вариантом транспорта для нового кампуса вуза. Она сможет отвезти за один заход тысячу студентов.