Новая версия Toyota RAV4 вышла в Японии | 360°

Транспорт 04 октября 2022, 14:28 Поделиться Telegram

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Viber Новая версия Toyota RAV4 вышла в Японии

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Компания Toyota Motor представила новую вариацию кроссовера RAV4. Ее полное название включает Adventure Offroad package II, сообщило издание Drom.

По данным газеты «Известия», основой для новинки стад автомобиль Adventure, который производится с 2021 года. Отличие в том, что Offroad package II имеет черные матовые детали экстерьера. Для этого используется краска Gori Gori Black, которая защищает автомобиль от царапин. Поэтому теперь на нем удобнее ездить по бездорожью.

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Также Toyota усовершенствовала все версии RAV4 для японского рынка. Компания добавила комплекс систем превентивной безопасности Toyota Safety Sense, и Wi-Fi роутер. Также размер дисплея достиг 10,5 дюйма.

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