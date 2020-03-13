Новая версия Range Rover лишилась задних дверей

Adventum Coupe показали на официальной странице компании в Facebook.

У новой машины нет задних дверей, поэтому ее внешний вид напоминает купе. Салон автомобиля выполнен из натуральной кожи красного цвета, твида, тикового дерева и овечьей шерсти.

Производители добавили в авто пятилитровый турбомотор с мощностьюв в 525 л. с.

Сейчас приобрести эту версию можно за 270 тысяч евро, то есть за 22 миллиона рублей. В мире появится лишь 100 таких автомобилей.