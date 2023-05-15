Транспорт 15 мая 2023, 17:41 Новая версия «Москвича» поступила в продажу В Москве стартовали продажи «Москвича-3» в версии «комфорт» за 2,25 миллиона рублей Сайт мэра и правительства Москвы

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В дилерские центры «Петровский» Москвы и Санкт-Петербурга завезли более 20 «Москвичей» новой комплектации. Их стоимость составляет 2,25 миллиона рублей. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на директора по маркетингу и ИТ группы компаний «Петровский» Сергея Новосельского.

По его словам, главное отличие «комфорта» от «стандарта» — подогрев сидений, электропривод багажника, а также кожаный салон. Эти преимущества автомобиля отметили и первые покупатели.

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Автомобиль оснащен турбированным бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил в паре с вариатором. Новая версия «Москвича» оборудована цифровой приборной панелью, боковыми подушками безопасности и шторками. В машине также работает электропривод складывания боковых зеркал.

Ранее завод «Москвич» сообщил о двукратном росте продаж в апреле по сравнению с мартом.