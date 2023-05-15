15 мая 2023, 17:41
Новая версия «Москвича» поступила в продажу
В Москве стартовали продажи «Москвича-3» в версии «комфорт» за 2,25 миллиона рублей
В дилерские центры «Петровский» Москвы и Санкт-Петербурга завезли более 20 «Москвичей» новой комплектации. Их стоимость составляет 2,25 миллиона рублей. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на директора по маркетингу и ИТ группы компаний «Петровский» Сергея Новосельского.
По его словам, главное отличие «комфорта» от «стандарта» — подогрев сидений, электропривод багажника, а также кожаный салон. Эти преимущества автомобиля отметили и первые покупатели.
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Автомобиль оснащен турбированным бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил в паре с вариатором. Новая версия «Москвича» оборудована цифровой приборной панелью, боковыми подушками безопасности и шторками. В машине также работает электропривод складывания боковых зеркал.
Ранее завод «Москвич» сообщил о двукратном росте продаж в апреле по сравнению с мартом.
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