Новая вафельная разметка появится на дорогах Петербурга

Водителей начнут штрафовать за остановку на «вафельнице» с 1 марта Подробнее

«Еще одну „вафельницу“, на углу Коломяжского и Богатырского, мы планируем нарисовать в ближайшее время, может быть, на этой неделе. <…> Пока что рано говорить о каких-то результатах. Пусть на Орбели разметке уже несколько месяцев, но это было лето, пробки и так были небольшими», — заявила Горячева.

Сейчас в Петербурге «вафельница» работает на двух перекрестках: на углу Светлановского проспекта и улицы Орбели, а также на углу Пискаревского и Полюстровского.

В целом Смольный оценил положительно эксперимент по нанесению вафельной разметки на сложных перекрестках города. Она обозначает границы перекрестка, за которые запрещено заезжать, если на перекрестке образовался затор.