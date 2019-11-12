Новая трасса свяжет Югру с Ямалом и Свердловской областью

Комарова отметила, что сейчас эксперты занимаются экономическим вопросом строительства трассы в ЯНАО через поселок Сосновка, на микрорайон Вынгапуровский и город Ноябрьск.

«Считаю это важным направлением социально-гуманитарного и экономического плана. Для надымского-ямальского узла это возможность выхода в другие регионы», — заявила губернатор.

Она добавила, что специалисты могут дать отрицательную экономическую оценку проекту. Тем не менее, регион не откажется от трассы.

«Значит, мы будем заниматься этим позже», — пояснила глава региона.

По словам Натальи Комаровой, Югра имеет соглашения на вход в ЯНАО через Сосновку и в Свердловскую область через Куминский. Однако решения соседей могут повлиять на проект.