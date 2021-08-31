Новая ретрофутуристичская версия Lamborghini подверглась критике

Нидерландский обувной бренд United Nude создал упрощенную версию автомобиля Lamborghini Countach. Машина, напоминающая капсулу, подверглась насмешкам и критике со стороны читателей британской газеты Daily Mail. Об этом написал сайт kp.ru.

Автомобиль имеет матовый корпус, изготовленный из поликарбоната. У него нет дверей, а вся верхняя часть открывается наверх. Машина оснащена минимальным интерьером. В ней установлен электрический двигатель, который развивает максимальную скорость до 50 километров в час.

Пользователи Сети предположили, что это, скорее всего, дизайнерский эксперимент. По их словам, «это самая уродливая машина, которую только можно было придумать». Для кого-то она стала похожей на гроб, а кто-то назвал ее машиной, шагнувшей «назад в будущее».