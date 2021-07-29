Новая программа обучения водителей в автошколах появится в России

Минпросвещения потратит 20 миллионов рублей на разработку новых программ обучения водителей в автошколах. Как сообщил «Коммерсант», победителем конкурса стало ООО «Движение без опасности».

В документации к конкурсу говорится, что действующие программы обучения были утверждены еще в 2013 году. С тех пор многое изменилось. Это касается и самих правил ПДД, и экзаменов в автошколах. К тому же, качество подготовки стало объективно ухудшаться. Из-за этого решено обновить программы по обучению будущих водителей.

Как отметили в Минпросвещения, сейчас с первого раза экзамены в автошколе могут сдать только до 40% учеников. Это достаточно низкий показатель, и с учетом этих данных будет строиться новая программа. Сейчас эксперты формируют ее концепцию. Основной пакет документов планируют подготовить уже к концу года. Затем программы утвердят приказом Минпросвещения.

Эксперты при этом опасаются, что из-за возросшего количества часов вождения цены на обучение станут выше. Это может вызвать негативную реакцию среди россиян.

Ранее правила дорожного движения предложили включить в единый государственный экзамен. Такую инициативу в правительство России уже направил Национальный автомобильный союз.