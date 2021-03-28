Новая попытка снять с мели Ever Given провалилась

Еще одна попытка снять с мели контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал, не дала результатов. Теперь буксиры будут ждать следующего прилива в воскресенье, 28 марта, сообщил РИА «Новости» источник в администрации канала.

«Сегодня будут проведены дополнительные дноуглубительные работы, попытка будет повторена во время следующего прилива», — сказал собеседник агентства.

Ранее он заявил, что Суэцкий канал могут разблокировать уже этой ночью, поскольку перегородившее его судно стало поддаваться буксирам.

Другой работник администрации канала сообщал о том, что есть «позитивные признаки» того, что судно удастся сдвинуть. Но когда это произойдет, неизвестно.

Накануне глава администрации Суэцкого канала Усама Рабеа рассказал, что контейнеровоз пытаются снять с мели 10 буксиров. Однако ситуация осложняется размерами Ever Given и его весом. Судно имеет максимальные габариты, разрешенные для прохода по каналу. Оно село на мель 23 марта.

Сейчас, по данным администрации канала, своего прохода ожидает 321 грузовое судно.