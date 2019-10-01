Новая нефть. Большие данные начнут работать на автомобилистов

Справедливая страховка, защита от угона, все полезные автомобилисту данные под рукой. Такие бонусы сулит автовладельцам создание сервисной платформы «Автодата». Когда автомобиль окончательно превратится в гаджет, и какую информацию уже собирает всевидящее око, пока мы просто едем на дачу?

Машина Олега, как безработная жена — денег требует и дальше торгового центра не выбирается. Нет времени толкаться в столичных пробках — вот и оставляет Олег свою «ласточку» неделями во дворе, а страховка за 280 лошадиных — космическая, почти 50 тысяч.

Олег говорит, как здорово было бы, если бы «простои» учитывались при оплате страховки. Ради этого он бы даже систему ГЛОНАСС сам установил. Хотя и тут есть сомнения — куда там эти данные идут, как ими могут воспользоваться — неясно.

Так возможен рай для водителя или нет? Чтобы и страховка справедливая, и все полезные данные не только под рукой, но и под замком? Съемочную группу телеканала «360» пригласили на праздник по случаю открытия консорциума «Автодата», который как раз и займется обеспечением цифрового будущего автомобилистов.

Итак, главный герой — «Автодата». Эта платформа позволит консолидировать большие данные, которые уже генерит любой автомобиль. Техническое состояние, скорость, манера вождения, да даже состояние дорог, по которым водитель передвигается. Сейчас такая информация накапливается у разных участников рынка. «Автодата» соберет всю информацию в одну «песочницу».

Сейфом для больших данных и стартапов, связанных с платформой «Автодата» станет обитель инноваций — «Сколково».

«У нас есть деньги, хотя и не много, с помощью которых мы сможем поддерживать соответствующие работы», — сказал Аркадий Дворкович, председатель фонда «Сколково».

Источник фото: телеканал «360»

Собранные воедино данные в перспективе позволят создать разные полезные сервисы. Вот, например, справедливая страховка. Если машина стоит перед подъездом без дела, ГЛОНАСС видит, что ее местоположение не меняется, то и за страховку платить меньше. И транспортный налог пойдет на убыль. Звучит хорошо, но не слишком ли долго ждать этих заманчивых перспектив?

«Я бы сказал, что это перспектива 3-5-7 лет в зависимости от разных сценариев», — сказал Дмитрий Песков, специальный представители президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития.

Теперь про безопасность. Сейчас данные об эксплуатации авто передаются на зарубежные ресурсы. Их дальнейшая обработка также осуществляется без согласия и даже знания об этом фактического «собственника» данных — водителя. «Автодата» позволит эти сведения обезличивать и защищать. Большие данные сегодня называют новой нефтью. Ведь информацию можно выгодно продавать бизнесу — тем же создателям навигационных сервисов, например.

«Наша задача создать нормативно-правовую базу, которая позволит обеспечить права собственников автомобилей. Вы сегодня генерируете огромное количество данных, вы даже не подозреваете о них, кто-то ими пользуется, поэтому мы считаем, что это ненормально, хотели бы привести в порядок этот рынок», — сказал президент НП ГЛОНАСС Александр Гурко.

Для автовладельца внедрение всевидящего ока нового уровня пройдет безболезненно — деньги на развитие платформы — не его забота.