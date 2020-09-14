Новая модель Kia Rio стала доступна для России

Разработкой облика обновленного Rio занимался вице-президент по дизайну Kia Design China Олег Сон. Новая версия сохранила свои основные и полюбившиеся многим черты, но дизайн стал динамичнее и четче. Плавные линии еще более эмоционально сочетаются с резкими гранями, детали проработаны смелее и агрессивнее. В целом автомобиль внешне стал более спортивным и «собранным».

Седан получил новые фары, бамперы и более крупную решетку радиатора — облик машины заметно преобразился. А вот в салоне изменения скромные: лишь усовершенствованная медиасистема с более крупным экраном.

Моторная гамма Kia Rio осталась прежней: «атмосферники» объемом 1.4 и 1.6 литра мощностью 100 и 123 л. с., которые могут работать в паре с шестиступенчатыми «механикой» и «автоматом».

В России продажи стартуют в октябре 2020 года. Теперь цены начинаются от 814 900 рублей. Максимальная стоимость составляет 1 169 900 рублей.