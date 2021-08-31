Новая Lada Granta может появиться на авторынке

Компания «АвтоВАЗ» может выпустить новую бюджетную версию Lada Granta. Она получит название Classic Light. Об этом сообщили «Автоновости дня».

По данным РИА ФАН, новый автомобиль будет стоить примерно 503 900 рублей. Цена будет снижена за счет того, что у автомобиля будут отсутствовать несколько «фундаментальных» опций.

Среди них — кондиционер, магнитола, антиблокировочная система, механизм распределения тормозных усилий и комплекс «ЭРА-ГЛОНАСС», который компания все равно будет обязана установить дополнительно в рамках отзывной кампании в будущем году.