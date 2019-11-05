Новая LADA 4×4 получит современный салон

Интерьер салона «Нивы» изменят в третий раз за все время существования модели.

На данный момент в Тольятти готовят первый экземпляр обновленного автомобиля. На фотографиях очевидны изменения приборной панели. В LADA 4×4 установят новую торпеду и индикаторы, схожие с аналогичными у модели Granta.

Предполагается, что внедорожник с новым дизайном салона массово выпустят уже к концу текущего года.

Пока остаются неизвестными многие элементы нового дизайна, но издание «Колеса.ру» создало концепт-арт салона на основе обнародованных фотографий. На нем показали эргономичные сиденья, рулевое колесо от LADA Vesta, а также изменение положения тумблеров и кнопок.

Отмечается, что «Нива» была и остается одним из наиболее популярных в мире внедорожников. Например, недавно отечественный автомобиль заметили на лондонских съемках «Черной вдовы» по комиксам Marvel.