Новая хорда соединит Дмитровское и Ярославское шоссе

Стоимость проезда по платной автодороге Виноградово — Болтино — Тарасовка, которая соединит Дмитровское и Ярославское шоссе, составит 10 рублей за один километр. Об этом рассказал зампред правительства Московской области Вадим Хромов на форуме «Транспортная инфраструктура России», который проходит в эти дни в Москве.

Также он обратил внимание на строительство еще девяти путепроводов. Их возведут в следующем году над железнодорожными переездами. На этих участках водители больше не будут стоять в пробках перед шлагбаумом. Появится и еще одна дорога, по мнению Хромова, ключевая для региона.

«Самая для нас, наверное, „горящая“ и важная — это дорога, которая свяжет Бутово с Железнодорожным. Она пройдет через много населенных пунктов, где построено большое количество жилья. Многие наши жители заинтересованы выезжать из данных дальних районов», — подчеркнул Вадим Хромов.

Все разрешения на возведение автодороги Бутово-Железнодорожный уже получены. Подмосковье сумело найти частного инвестора, который готов вложиться в стройку. Теперь область рассчитывает на поддержку со стороны федерального центра. Это поможет существенно разгрузить автомобильный трафик в нескольких населенных пунктах.