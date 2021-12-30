Ношение масок в общественном транспорте Москвы проверят в новогодние праздники

В новогодние праздники в московском общественном транспорте станет больше контролеров. Они будут усиленно проверять ношение масок пассажирами.

Число контролеров увеличится в полтора раза, сообщил РИА «Новости» руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов. По его словам, такая необходимость возникла из-за увеличивающегося в праздники количества пассажиров.

«В столицу приезжают туристы. Кроме того, москвичи чаще посещают праздничные мероприятия, ходят в кафе, кино, театры. В это время особенно важно поддерживать и сохранять высокий уровень безопасности», — подчеркнул он.

Глава ведомства также попросил москвичей и гостей столицы всегда надевать маски при входе в общественный транспорт.

Только с начала декабря в Москве выявили более 40 тысяч нарушений коронавирусных мер на транспорте. Если сейчас за соблюдением масочного режима, по словам Султанова, следят не менее 500 контролеров, то в новогодние праздники к ним добавятся более 200 новых коллег.

Напомним, что в начале декабря Верховный суд РФ разрешил выписывать штрафы за отсутствие маски по фотографии и протоколу. Решение суда для этого больше не требуется. Для физических лиц штраф за отсутствие необходимых средств индивидуальной защиты сегодня составляет пять тысяч рублей.