«Норникель» организует авиасообщение на Таймыре — базовым авиаперевозчиком станет компания «НордСтар». Компания уже договорилась с властями Краснодарского края.

Необходимые документы подписали три генеральных директора: авиакомпании «НордСтар» Леонид Мохов, «КрасАвиа» Андрей Егоров и аэропорта «Норильск» Андрей Никифоров. По достигнутому соглашению базовым пассажирским авиаперевозчиком аэропорта «Норильск» будет компания «НордСтар» (входит в группу «Норникель»). Это значит, что пассажиров ждет гарантированное количество рейсов, а также фиксированная стоимость услуг — цена не будет зависеть от даты вылета или покупки билета.

Кроме того, авиакомпания и краевой перевозчик «КрасАвиа» войдут в консорциум. Это позволит развивать авиацию в регионе. При этом «НордСтар» передаст региону ближнемагистральные суда ATR 42-500 для местных рейсов. Сама компани продолжит осуществлять среднемагистральные перевозки.

«В Норильске мы уже приступили к реализации планов по реновации жилья, по переселению людей на материк, и к другим программам, которые должны привести к изменению облика города, превращению его в более современный и комфортный для жилья. В этом плане для нас важно взаимодействие как с городом, так и с Красноярским краем, и с федеральными властями», — отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Он подчеркнул, что подписание документов в Красноярском крае — важный шаг на пути к выполнению этих планов. «Норникель» и Краснодарский край также пришли к соглашению по восстановлении фауны региона после прошлогоднего ЧП. Речь идет про разлив топлива на ТЭЦ-3, который произошел в мае 2020 года. Он случился на территории дочернего предприятии «Норникеля» — АО «НТЭК».

В результате «Норникель» будет возмещать ущерб экологии в «натуральной форме». Дочернее предприятие компании берет на себя проведение всех компенсационных мероприятий. Документы уже подписали заместитель председателя Правительства региона Владимир Бахарь и генеральный директор НТЭК Сергей Липин.

10 марта «Норникель» полностью выплатил компенсацию за прошлогодний разлив в Норильске. Речь идет про более 146 миллиардов рублей. Из них 684 пошли в бюджет Норильска, а еще 145 миллиардов — в доходы федерального бюджета.