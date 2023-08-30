Транспорт 30 августа 2023, 19:53 Ночными рейсами наземного транспорта в Москве воспользовались более 11 млн раз за 10 лет Собянин: москвичи воспользовались ночными рейсами наземки более 11 миллионов раз Telegram

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За 10 лет жители и гости Москвы воспользовались ночными маршрутами наземного транспорта более 11 миллионов раз. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Сейчас по столице проходит 16 ночных маршрутов, три из них работают круглые сутки. Все они сходятся в центре города — у метро «Китай-город», где можно совершить пересадку. Пассажиры с зарегистрированными в приложении «Метро Москвы» картами «Тройка» могут пересаживаться бесплатно.

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«Это не просто удобство, а необходимость. С их помощью, например, можно добраться до аэропортов Внуково, Шереметьево и всех столичных железнодорожных вокзалов, когда метро уже закрыто. Ночью автобусы и электробусы курсируют между 70 районами и центром», — пояснил Собянин.

Ранее столичный дептранс предупредил о временных изменениях схемы движения по улицам Макаренко и Жуковского утром 31 августа из-за киносъемок.