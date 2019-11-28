Ночные тарифы ввели на новых участках трассы М11

Ночные тарифы распространятся на промежуток от Мясного Бора до Санкт-Петербурга: на территорию Тверской, Новгородской, Ленинградской областей и в Северной столице. Их ввели с 27 ноября. Этот тариф касается маршрутов с 543 по 646-й километры, с 543 по 668-й, с 543 по 684-й, с 646 по 668-й, с 646 по 684-й, а также с 668 по 684-й.

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Дневной тариф на участках от 208 до 684 километра действует с 06:00 до 23:59, а ночной — с 00:00 до 05:59.

Например, поездка в промежутке от 646 до 684 километра для легкового автомобиля с транспондером днем обойдется в 96 рублей, а ночью — в 40 рублей. А при условии, что машина без транспондера — 120 и 50 рублей соответственно. Полная таблица тарифов представлена на сайте «Автодор».

Ранее ночные тарифы действовали только на участке М11 от Солнечногорска до Твери с 58 по 97 и с 97 по 149 километры.

Трассу М11, связывающую Москву и Санкт-Петербург, открыли для сквозного движения 27 ноября. Дорога начинается от МКАД и продолжается до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге (КАД) Северной столицы. Общая протяженность автомагистрали — 669 километров. Проезд по трассе обойдется в приблизительно две тысячи рублей. На дороге установлено 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных сервисных зон, 15 контейнерных заправок.

Новая автодорога представляет собой дублер федеральной автодороги М10 «Россия». Теперь М10 переориентируют на местное движение/