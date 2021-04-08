Ночные поезда предложили вновь запустить в Дагестане

Минтранс Дагестана предложил возобновить движение поездов в ночное время, которое в целях безопасности было закрыто 10 лет назад. Решение по этому вопросу будет принято в правительстве региона, сообщил ТАСС.

Ночные поезда перестали ходить по железной дороге, проходящей через весь Дагестан, в 2011 году. Движение было запрещено после ряда терактов. В 2018 году власти республики предложили возобновить движение поездов по ночам. В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что за это время был проведен комплекс мер по обеспечению безопасности. В связи с этим кабмину предложили вернуться к этому вопросу.

Запрет ночного движения привел к трудностям с пропуском транзитных рейсов, грузовых составов и пассажирских поездов. В Минтрансе пояснили, что мощности железной дороги из-за этого используются только на треть. Ночью поезда стоят, а пропускных способностей днем не хватает.

В Госдуме ранее приняли поправки в КоАП, увеличивающие штрафы за нарушения правил на железнодорожных переездах в пять раз.