Ночной транспорт вновь заработает в Петербурге в 2020 году
В Санкт-Петербурге в следующем году снова заработает ночной транспорт. Загулявшие жители и гости Северной столицы смогут воспользоваться автобусами, дублирующими линии городской подземки, а также поездом-челноком, курсирующим от «Адмиралтейской» до «Спортивной». Об этом сообщил «Петербургский дневник».
По данным издания, соответствующий документ появился на официальном портале Смольного. Движение ночного транспорта откроется 30 апреля и закроется в середине ноября, 15-го числа.
Поезд-челнок не будет ездить только в праздничные дни, когда метро работает в круглосуточном режиме (Новый год, в ночь на седьмое января, в Пасху, в ночь на 2 и 10 мая, Ночь музеев, Алые паруса и День города). Наземный транспорт также не выйдет в рейсы в эти дни.