Ночной транспорт вновь заработает в Петербурге в 2020 году

По данным издания, соответствующий документ появился на официальном портале Смольного. Движение ночного транспорта откроется 30 апреля и закроется в середине ноября, 15-го числа.

Поезд-челнок не будет ездить только в праздничные дни, когда метро работает в круглосуточном режиме (Новый год, в ночь на седьмое января, в Пасху, в ночь на 2 и 10 мая, Ночь музеев, Алые паруса и День города). Наземный транспорт также не выйдет в рейсы в эти дни.