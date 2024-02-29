Транспорт 29 февраля 2024, 12:44 Njcar.ru: при покупке подержанного авто следует проследить, чтобы максимально допустимый пробег соответствовал критериям

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Автоэксперты Njcar.ru дали советы автомобилистам, на какие критерии необходимо ориентироваться при покупке авто на вторичном рынке. В первую очередь они призвали водителей обращать внимание на максимально допустимый пробег.

«Опытные водители считают, что при покупке машины необходимо выяснить, чтобы максимально допустимый реальный пробег соответствовал определенным критериям», — процитировал «ФедералПресс» специалистов.

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В машинах американских марок максимальный пробег для покупки может быть 150–170 тысяч километров, а в китайских — от 80 до 200 тысяч километров. У европейских машин неплохим считается пробег в 200–230 тысяч километров. Японские автомобили среди других считаются более надежными, и пробег даже в 250 тысяч километров не должен пугать покупателя.