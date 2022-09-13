NJcar.ru: эксперты назвали главные ошибки при управлении машиной с механической коробкой передач | 360°

Транспорт 13 сентября 2022, 16:59 Поделиться Telegram

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Viber NJcar.ru: эксперты назвали главные ошибки при управлении машиной с механической коробкой передач

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Эксперты сайта NJcar.ru перечислили главные ошибки, которые допускают автомобилисты во время управления машиной с механической коробкой передач.

Водителям рассказали, что постоянное удерживание сцепления приводит к быстрой поломке выжимного подшипника, а из-за неполноценного выжимания сцепления происходит сокращение ресурса КПП, написало ИА Nation News.

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Эксперты также напомнили, что при заезде на подъем необходимо использовать ручной тормоз вместо сцепления.

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Владельцам машин с механической коробкой передач посоветовали регулярно совершать обслуживание механической трансмиссии и замены масла. В таком случае можно продлить срок службы автомобиля.

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