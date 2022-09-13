NJcar.ru: эксперты назвали главные ошибки при управлении машиной с механической коробкой передач | 360°

Все новости

Происшествия

13 сентября 2022, 17:47

Три человека пострадали при пожаре в многоэтажке на улице Красного Маяка в Москве

Спецоперация

13 сентября 2022, 17:43

Уничтожение базы иностранных наемников на Украине сняли на видео

Реклама

Важное

13 сентября 2022, 17:34

Уникальные отделения реанимации и эндокринологии для детей открыли в Мытищах — Андрей Воробьев

Подмосковье

13 сентября 2022, 17:32

Детский сад и школа откроются в ЖК «Пригород Лесное» в Подмосковье в 2023 году

Подмосковье

13 сентября 2022, 17:29

Премьера иммерсивного спектакля о женской любви состоялась в Ногинске

Подмосковье

13 сентября 2022, 17:27

Дополнительные турникеты установили на трех станциях в Подмосковье

Мир

13 сентября 2022, 17:26

ООН заявила о невозможности решить продовольственный кризис без России

Криминал

13 сентября 2022, 17:24

Сообщник подозреваемой в убийстве Дугиной замел «цифровой след»

Подмосковье

13 сентября 2022, 17:24

Стадион «Торпедо» реконструируют в Люберцах к 2024 году

Транспорт

13 сентября 2022, 16:59

NJcar.ru: эксперты назвали главные ошибки при управлении машиной с механической коробкой передач

Читать 360tv в

Эксперты сайта NJcar.ru перечислили главные ошибки, которые допускают автомобилисты во время управления машиной с механической коробкой передач.

Водителям рассказали, что постоянное удерживание сцепления приводит к быстрой поломке выжимного подшипника, а из-за неполноценного выжимания сцепления происходит сокращение ресурса КПП, написало ИА Nation News.

Реклама

Эксперты также напомнили, что при заезде на подъем необходимо использовать ручной тормоз вместо сцепления.

Реклама

Владельцам машин с механической коробкой передач посоветовали регулярно совершать обслуживание механической трансмиссии и замены масла. В таком случае можно продлить срок службы автомобиля.

Машины

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама