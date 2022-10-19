NJcar сравнил недостатки корейских и немецких машин | 360°

19 октября 2022, 14:01
NJcar сравнил недостатки корейских и немецких машин
Специалисты рассказали о недостатках корейских и немецких автомобилей. Об этом сообщил сайт NJcar.
По данным ИА Nation News, в целом недочеты у производителей обеих стран примерно одинаковые.
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Разница заключается в менее надежных турбированных движках немецких машин, по сравнению с корейскими. При этом у последних недостаточно качественные лакокрасочное и антикоррозиное покрытия, заключили эксперты.
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