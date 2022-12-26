Транспорт 26 декабря 2022, 16:32 NJcar: механическая коробка передач далеко не самая дешевая в обслуживании

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Автоэксперты в разговоре с изданием NJcar заявили, что механическая коробка передач далеко не самая дешевая в обслуживании КПП.

По их словам, в конструкции механических коробок есть дорогостоящие детали, которые нуждаются в ремонте после 150 тысяч километров пробега, написало ИА Nation News.

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Специалисты заверили, что машина с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, например DSG от Volkswagen, тратит меньше топлива, чем большинство авто с МКПП. Кроме того, «механика» имеет ограниченный срок службы, добавили автоэксперты.

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