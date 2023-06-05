Транспорт 05 июня 2023, 18:44 NJcar: езда на зимних шинах летом является одной из главных ошибок

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При подготовке автомобиля к летнему сезону многие водители совершают одни и те же опасные ошибки. Об этом сообщил сайт NJcar.

Первое, что отмечают автоэксперты, это то, что некоторые водители не «переобувают» свое авто и продолжают ездить на изношенных зимних шинах. Не предназначенная для сезона резина может подвергнуть жизнь автомобилиста серьезной опасности.

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Еще одна ошибка — это не менять салонные фильтры. Кроме того, как добавили «Народные новости», крайне важно следить за системой охлаждения двигателя.

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