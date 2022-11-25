Транспорт 25 ноября 2022, 12:54 NJcar: автоэксперты посоветовали не покупать автомобиль с пробегом более 150 тыс километров

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Автоэксперты в разговоре с изданием NJcar посоветовали не покупать автомобиль с пробегом более 150 тысяч километров.

По их словам, большинство запчастей для автомобилей имеют гарантию до 100-150 тысяч километров пробега, написало ИА Nation News.

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Если покупатель готов брать машину с пробегом более 150 тысяч километров, то он должен учитывать риск частой поломки автомобиля.

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