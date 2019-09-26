Низкие полы и много сидячих мест. Новые автобусы ЛиАЗ выйдут на дороги Подмосковья

По дорогам Московской области начнут ездить новые автобусы марки ЛиАЗ. Поставка машин начнется уже в конце осени. Автобусы будут соответствовать всем необходимым требованиям — низкий уровень пола, увеличенное количество сидячих мест, USB-зарядки и Wi-Fi.

Соглашение о сотрудничестве подписали правительство Подмосковья и «Группа ГАЗ». Таким образом, до конца 2020 года на дороги региона выйдут 661 автобус.

«До конца этого года будет выпущено 300 автобусов, 100 из которых мы ожидаем уже к концу осени. Транспортные средства будут выходить на маршруты поэтапно: в первую очередь на те, где высокий уровень пассажиропотока», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

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Салон нового автобуса придется жителям по вкусу. Он будет адаптирован для инвалидов, оснащен кондиционерами, видеокамерами, USB-зарядками. Активные пользователи интернета смогут воспользоваться Wi-Fi. Самое главное, в автобусе увеличат количество сидячих мест в 1,5 раза — до 42-х. При этом вмещать машина сможет до 84 человек.

«Наши производственные технологии, инженерные ресурсы позволяют нам не только создавать современную технику в соответствии с актуальными запросами клиента, но и вкладывать свою экспертизу в совместную проработку перспективных транспортных решений», — отметил президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.

Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) — ведущий производитель автобусов большого и особо большого классов. Именно на нем впервые в России стали производить электробусы, а также автобусы с низкими полами, газовые и «Евро-5». Кстати, основали ЛиАЗ еще в 1937 году. За более чем 80 лет завод было разработано пять поколений автобусов и выпущено свыше 290 тысяч единиц техники.