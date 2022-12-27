Транспорт 27 декабря 2022, 15:01 Нижний Новгород перейдет на электротранспорт до 2030 года

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Комплексный проект по переходу общественного автопарка на электротранспорт реализую в Нижнем Новгороде до 2030 года. Об этом сообщила «Нижегородская Правда» со ссылкой на заявление губернатора региона Глеба Никитина.

Отмечается, что в текущем году в Нижнем Новгороде удалось установить 62 зарядных пункта, в скором времени в городе появится электротакси.

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Губернатор подчеркнул, что Нижегородская область стала одним из регионов, где до 2030 года произведут перевод на электротранспорт.

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