27 декабря 2022, 15:01
Нижний Новгород перейдет на электротранспорт до 2030 года
Комплексный проект по переходу общественного автопарка на электротранспорт реализую в Нижнем Новгороде до 2030 года. Об этом сообщила «Нижегородская Правда» со ссылкой на заявление губернатора региона Глеба Никитина.
Отмечается, что в текущем году в Нижнем Новгороде удалось установить 62 зарядных пункта, в скором времени в городе появится электротакси.
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Губернатор подчеркнул, что Нижегородская область стала одним из регионов, где до 2030 года произведут перевод на электротранспорт.
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