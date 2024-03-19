Транспорт 19 марта 2024, 17:01 Нижегородское управление дорог анонсировало закрытие Борского моста в связи с ремонтом

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Движение транспортных средств по Борскому мосту через Волгу перекроют на период ремонта. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на главное управление автомобильных дорог региона.

Мероприятия по восстановлению объекта начнутся 26 марта в 10 часов. Предварительно специалисты проведут тестирование работы светофоров. На новом мосту через Волгу появится временная разметка для организации реверсивного движения.