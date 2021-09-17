Нижегородские власти намерены продлить метро до Сенной площади

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время прямой линии с местными жителями ответил на вопросы о строительство подземки. Чиновника процитировал «ФедералПресс».

Глава региона рассказал, что нижегородскую ветку метро планируется протянуть до площади Сенной. Соответствующий контракт будет заключен уже в этом году.

«Что касается Сормовского направления, то решения на сегодняшний день тоже приняты», — добавил Никитин.

По его словам, специалисты в случае с Сенной адаптируют уже готовый проект, а проект с Сормовской веткой нужно создавать с нуля.