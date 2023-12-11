Транспорт 11 декабря 2023, 13:52 Нижегородская область получит 27 новых автобусов

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На этой неделе Нижегородской области передадут 27 новых автобусов. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

Автобусы, полученные от Павловского автомобильного завода, отправятся в Богородский район, в Городец и Навашино, в Урень и Воскресенское.

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Ранее сообщалось, что 80 новых транспортных средств передали в Арзамас, Бор, Богородский, Городецкий и Павловский районы.