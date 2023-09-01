Транспорт 01 сентября 2023, 13:49 Нижегородская компания поставит Ярославлю 38 новых электробусов к декабрю

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Нижегородская компания «Современные транспортные технологии» займется поставкой 38 новых электробусов в Ярославль. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По заключенному контракту стоимость нового общественного транспорта оценивается в чуть более 1,5 миллиардов рублей. Нижегородская компания закончит все работы до конца осени, уже в декабре электробусы будут курсировать на улицах Ярославля.

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Отмечается, что новый транспорт должен быть в желтом цвете с надписью «Яэлектробус».