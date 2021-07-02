Nissan выпустит новый электромобиль в 2022 году

В современном мире производители все чаще задумываются об экологии. На смену одноразовому пластику приходят многоразовые или перерабатываемые тары. Вместо натуральной кожи производители одежды начинают использовать кожзаменитель. Компании, выпускающие авто, занялись производством электромобилей, которые не загрязняют окружающую среду. Японская фирма Nissan показала тизер новой модели кроссовера на электрическом двигателе. Об этом сообщило РИА ФАН.

Новый электромобиль должен выйти в продажу в 2022 году. За его основу будет взята платформа CMF-EV, которая использовалась при производстве автомобилей Nissan Ariya и Renault Megane. Производить новый электромобиль будут в Великобритании на заводе в Сандерленде. Мощностей завода будет достаточно для того, чтобы производить до 100 тысяч автомобилей в год.

Новая модель выйдет на замену старой Leaf. Производители позаботятся о том, чтобы с помощью нового кроссовера можно было преодолевать большие расстояния. Двигатель нового поколения позволит проезжать до 600 километров на одном заряде. Компания вложила в производство автомобиля немаленькие деньги. На разработку нового Nissan пришлось потратить 1,38 миллиарда долларов.